МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ни один почтовый сервис, ни одно стороннее приложение, которое зашифровывает сообщения, не дают стопроцентной гарантии безопасности. Всегда остаются уязвимости, всегда есть человеческий фактор. Однако существуют почтовые сервисы, которые защищены, особенно популярны ProtonMail и Hushmail, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Эксперты рассказали, как защитить ваш смартфон от прослушки

При этом даже используя такого помощника, у злоумышленника всё равно будет возможность получить доступ к почтовому ящику. Например, преступник может завладеть телефоном своей жертвы, а потом открыть почтовый ящик. Либо он может установить на вашем компьютере специальную шпионскую программу, которая фотографирует или снимает действия пользователя на рабочем столе, предупреждает эксперт.

По его мнению, наилучший способ скрыть свою переписку от посторонних глаз – это использовать защищённый мессенджер, например, Telegram.

"Пока ещё не было информации о том, что его удалось взломать и украсть данные пользователей. Есть ещё новый мессенджер Signal, который позиционирует себя как самый защищённый. Недавно, кстати, Илон Маск порекомендовал использовать Signal вместо WhatsApp", — заключил Косарев.

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