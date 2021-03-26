2021-03-26T01:01:00+03:00
2021-03-26T01:09:58+03:00
2021-03-26T01:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210326/833319482.html
Эксперт рассказал, как зашифровать вашу переписку по email
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ни один почтовый сервис, ни одно стороннее приложение, которое зашифровывает сообщения, не дают стопроцентной гарантии безопасности. Всегда остаются уязвимости, всегда есть... ПРАЙМ, 26.03.2021
мошенник, защита данных, телефон, шпионаж, android, whatsapp, утечка данных, мессенджер, telegram, новости, технологии, общество
https://1prime.ru/images/83243/06/832430629.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/06/832430629.jpg
https://1prime.ru/images/83243/06/832430628.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/06/832430628.jpg
https://1prime.ru/images/83243/06/832430627.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/06/832430627.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210307/833184807.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ни один почтовый сервис, ни одно стороннее приложение, которое зашифровывает сообщения, не дают стопроцентной гарантии безопасности. Всегда остаются уязвимости, всегда есть человеческий фактор. Однако существуют почтовые сервисы, которые защищены, особенно популярны ProtonMail и Hushmail, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Пожалуй, самый популярный бесплатный защищенный ящик, использующий сквозное шифрование – ProtonMail. Он работает с любого компьютера через веб-сайт, а также через мобильные приложения Android и iOS.
При этом даже используя такого помощника, у злоумышленника всё равно будет возможность получить доступ к почтовому ящику. Например, преступник может завладеть телефоном своей жертвы, а потом открыть почтовый ящик. Либо он может установить на вашем компьютере специальную шпионскую программу, которая фотографирует или снимает действия пользователя на рабочем столе, предупреждает эксперт.
По его мнению, наилучший способ скрыть свою переписку от посторонних глаз – это использовать защищённый мессенджер, например, Telegram.
"Пока ещё не было информации о том, что его удалось взломать и украсть данные пользователей. Есть ещё новый мессенджер Signal, который позиционирует себя как самый защищённый. Недавно, кстати, Илон Маск порекомендовал использовать Signal вместо WhatsApp", — заключил Косарев.
Читайте также: Лучше не знать. Кому принадлежит ваш компьютер на самом деле