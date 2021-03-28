МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Чаще всего прослушкой и сбором данных на смартфоне занимаются корпорации: в рекламных целях те или иные сведения собирают практически все приложения, при этом работает автоматический алгоритм и в буквальном смысле за пользователем никто не "следит". Минимизировать сбор таких данных можно, если в настройках смартфона в разделе "Приложения" отключить доступ к микрофону, динамикам, камере и геолокации, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

Буквальная слежка и прослушка могут происходить, если телефон заражен шпионской программой. В 2020 году Россия даже лидировала по числу пользователей, которые сталкивались с такими вирусами на телефонах, отметил он.

Как показывают исследования Роскачества, достаточно часто шпионов можно случайно установить на телефон, загрузив из магазина приложений с виду безобидное приложение (например, программа для очистки памяти телефона).

"Вообще, избежать этого можно, если соблюдать антифишинговые правила: не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство", — считает Кузьменко.

Если устойчивых признаков того, что на вашем устройстве шпион, который вас подслушивает, нет, но если у вас, допустим, стала заметно быстрее разряжаться батарея, появляются новые приложения, всплывают странные окна, это повод насторожиться и провести ревизию содержимого вашего телефона, заключил эксперт.

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