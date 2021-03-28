МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Чаще всего прослушкой и сбором данных на смартфоне занимаются корпорации: в рекламных целях те или иные сведения собирают практически все приложения, при этом работает автоматический алгоритм и в буквальном смысле за пользователем никто не "следит". Минимизировать сбор таких данных можно, если в настройках смартфона в разделе "Приложения" отключить доступ к микрофону, динамикам, камере и геолокации, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Иконка социальной сети Instagram на экране ноутбука

Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

"Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы. На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите:  "Ограничить трекинг рекламы", — объясняет эксперт.

Буквальная слежка и прослушка могут происходить, если телефон заражен шпионской программой. В 2020 году Россия даже лидировала по числу пользователей, которые сталкивались с такими вирусами на телефонах, отметил он. 

Как показывают исследования Роскачества, достаточно часто шпионов можно случайно установить на телефон, загрузив из магазина приложений с виду безобидное приложение (например, программа для очистки памяти телефона). 

"Вообще, избежать этого можно, если соблюдать антифишинговые правила: не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство", — считает Кузьменко. 

Если устойчивых признаков того, что на вашем устройстве шпион, который вас подслушивает, нет, но если у вас, допустим, стала заметно быстрее разряжаться батарея, появляются новые приложения, всплывают странные окна, это повод насторожиться и провести ревизию содержимого вашего телефона, заключил эксперт.

 

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