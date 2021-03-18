МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В последнее десятилетие в мире активно развивается перспективное направление — интернет вещей. Во многих девайсах появляется нетипичный функционал. Холодильники оснащаются экранами, чайники получают модули подключения к интернету, а телевизоры — камеры. Это далеко не полный список тех симбиозов, которые образуются в современном мире технологий, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, какие подробности знает о вас интернет

По словам эксперта, такой тренд однозначно нацелен на улучшение качества жизни, но вместе с ним появляется целый ряд киберугроз.

Устройства управляются голосом, получают наши изображения и отправляют все данные на удалённые сервера, где происходят вычисления, например, для управления яркостью умной лампочки или отображения рецепта блюда на экране холодильника.

"В это время возникает риск, что информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника", — отмечает Мясоедов.

Дверные звонки, камеры и микрофоны, подключённые к интернету, позволяют мониторить наши действия из любой точки мира в режиме реального времени. Включение умных лампочек в разных комнатах сообщит о передвижении человека по квартире, а датчик на дверях — когда он её покинул. В некоторых случаях помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, создав серьёзную опасность уже для жизни и здоровья. Эксперт рассказал, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру

Всё это может дать знать вашему партнёру, как и с кем вы проводите время, а вору подскажет наиболее подходящий момент для проникновения в квартиру.

"Прогресс в части защиты устройств от несанкционированного доступа, конечно, не стоит на месте. Но сегодня в сфере интернета вещей наблюдается большое отставание в части безопасности. Ни производители, ни сторонние компании не предлагают достаточно надёжных антивирусов и систем защиты. Поэтому, пока технологии "умных вещей" только развиваются, необходимо сохранять осторожность, не полагаться на бытовую технику всецело и не загружать в неё слишком много информации", — предупреждает специалист.