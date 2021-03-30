МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В диалог с телефонными мошенниками вступать нежелательно, а лучше заранее предпринять несколько мер, которые минимизируют их возможности до вас дозвониться, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Если на телефоне есть такая техническая возможность, можно отключить входящие вызовы с номеров, которые не находятся в вашей записной книжке. Этот способ самый радикальный, но действенный, хотя есть огромный минус — вам не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие", — говорит эксперт.

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По словам эксперта, в большинстве случаев, еще до того, как вы взяли трубку, такая программа предупредит вас, что звонят мошенники. Особо доверчивым и внушаемым стоит присмотреться к данной рекомендации.

Кроме того, можно использовать решение на уровне мобильного оператора: платные и бесплатные услуги анти-спама, а также собственные определители есть у всех представителей "большой четверки".

"При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и обращать внимание на то, какие функции реализованы", — заключил Лоевский.

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