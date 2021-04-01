МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Память на телефоне может закончиться, даже если у вас нет привычки сохранять ролики в формате HD или постоянно фотографировать и никогда ничего не удалять. Когда вы только достаете новое устройство из коробки, часть его памяти уже занята системными файлами — это так называемая постоянная память телефона (ПЗУ). Кроме системных файлов, она используется для хранения личной информации — ваших картинок, видео, аудио, мемов и прочего, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Также у телефона есть оперативная память (ОЗУ). В ней хранятся временные данные для работы приложений, поскольку любое из них требует определенных ресурсов и вычислительной мощности для работы кода.

"Но если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь. Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно "чистым" (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти все равно осталось очень мало. Это неудивительно", — отметила эксперт.

Эксперты рассказали, какие приложения нужно немедленно удалить с телефона памяти телефона хранится не только информация, которую вы сами загрузили. Приложения при работе создают собственный кэш, который иногда "раздувается до совершенно неприличных размеров". Если вы, например, постоянно получаете от друзей гифки, картинки и видео — они занимают память на вашем телефоне, даже если вы их не открывали.

В первую очередь специалист рекомендует периодически заглядывать в системные настройки телефона и проверять, какие приложения занимают наибольшие объемы памяти.

В каждом из таких приложений нужно найти опцию "почистить кэш". Некоторые разработчики дополнительно предлагают и другие функции, которые позволяют экономить память — например, задать объем кэша, который позволено использовать приложению, хранить файлы не дольше определенного времени или сжимать их.

"Кроме того, учтите, что даже если вы, вроде бы, все удалили и почистили, это еще не значит, что удаленные файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", — подытожила Ильичева.