Эксперт рассказал, чем заполнена память телефона, если там ничего нет
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Память на телефоне может закончиться, даже если у вас нет привычки сохранять ролики в формате HD или постоянно фотографировать и никогда ничего не удалять. Когда вы только достаете новое устройство из коробки, часть его памяти уже занята системными файлами — это так называемая постоянная память телефона (ПЗУ). Кроме системных файлов, она используется для хранения личной информации — ваших картинок, видео, аудио, мемов и прочего, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
Также у телефона есть оперативная память (ОЗУ). В ней хранятся временные данные для работы приложений, поскольку любое из них требует определенных ресурсов и вычислительной мощности для работы кода.
"Но если картинки, видео и прочие файлы с телефона можно удалить, то файлы (cookies) работающих приложений так просто не почистишь. Бывают ситуации, когда телефон кажется абсолютно "чистым" (то есть вы нашли время, удалили из него все ролики и фото и снесли все приложения, которыми не пользовались годами), но памяти все равно осталось очень мало. Это неудивительно", — отметила эксперт.
В первую очередь специалист рекомендует периодически заглядывать в системные настройки телефона и проверять, какие приложения занимают наибольшие объемы памяти.
В каждом из таких приложений нужно найти опцию "почистить кэш". Некоторые разработчики дополнительно предлагают и другие функции, которые позволяют экономить память — например, задать объем кэша, который позволено использовать приложению, хранить файлы не дольше определенного времени или сжимать их.
"Кроме того, учтите, что даже если вы, вроде бы, все удалили и почистили, это еще не значит, что удаленные файлы не сохранились где-то еще. Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удаленные файлы его телефон хранит в папке "недавно удаленные", так что они продолжают занимать место", — подытожила Ильичева.
https://1prime.ru/society/20210401/833361512.html