МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Зачастую пользователи смартфонов не до конца закрывают приложения, а лишь скрывают их. Однако на некоторых моделях телефонов такой подход может обернуться неопрятными последствиями, например, гаджет может разрядится или сильно нагреться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперты рассказали, какие приложения нужно немедленно удалить с телефона

С одной стороны, если закрывать приложения, каждый раз их приходится загружать в память заново, а не запускать из прерванного состояния, и это требует ресурсов. С другой стороны, свернутые приложения также занимают оперативную память и даже заставляют телефон в конечном итоге разряжаться быстрее, отмечает эксперт.

"Ситуация осложняется еще и тем, что не существует "средних" приложений с одинаковой оптимизацией — они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свернутом состоянии", — поясняет он.

Кузьменко советует на слабых телефонах с не очень большим количеством оперативной памяти закрывать приложения полностью. Это будет объективно хорошо сказываться на производительности, считает он.

На телефонах последних моделей, сопоставимых с компьютерами по своим вычислительным характеристикам, нет разницы от того, закрываете вы приложения или нет.

"Однако, если свернутых приложений будет висеть много, батарея станет разряжаться заметно быстрее. Так что нужно смотреть по конкретной ситуации, о каких приложениях речь и в каком количестве, и решать для себя самостоятельно", заключил специалист Роскасчества.

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