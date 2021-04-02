МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Смартфонами не стоит пользоваться на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, а также там, где есть предупреждающие знаки и инструкции. В медицинских клиниках вас также могут попросить отключить телефон из-за возможного влияния гаджета на чувствительное медицинское оборудование. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

По словам специалиста, до недавнего времени существовал запрет на использование мобильных устройств на борту авиалайнера.

"Считалось, что потенциально ваш гаджет может повредить или сбить с курса навигационные приборы самолета, и запрет на использование GSM-связи был общим для всех мировых авиакомпаний. Смартфоны необходимо было переводить в авиарежим, выключая любой поиск сети, выход в Интернет, Wi-fi и Bluetooth", — напоминает эксперт.

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Все производители телефонов предупреждают, что не стоит пользоваться телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Стоит выключать телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции.

"Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ", — предупреждает Косарев.

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"Это сильно зависит от типа и новизны оборудования, новые медицинские аппараты прекрасно работают рядом с включенными мобильниками. Однако старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" — и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику", — резюмирует Косарев.