МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Так называемую зависимость, как правило, вызывают крема и мази, в составе которых содержатся кортистероидные вещества (гормоны). Данные лечебные средства назначаются врачом при наличии дерматологических заболеваний, таких как псориаз, экзема, атопический дерматит, рассказал агентству "Прайм" врач-дерматолог, врач-косметолог, клиники "СМ-Косметология", к.м.н. Екатерина Пащенко. Больше половины компаний сферы красоты в России работает "в тени"

"Все пациенты, применяющие данные мази находятся под строгим контролем врача для своевременной и правильной отмены, ведь их длительное и бесконтрольное применение может привести к неблагоприятным последствиям", — отмечает она.

Косметика же, применяемая для красоты и здоровья нашей кожи, не содержит подобных веществ. Соответственно, она не вызывает патологической зависимости. Но, она может вызвать "зависимость" от результата, который мы получаем, используя крема и различную косметику каждый день, поясняет врач.

"Для достижения максимального результата, необходимо использование косметики в течение 2-3 месяцев. В результате чего происходит полное обновление кожи и кумуляция необходимых ингредиентов, с последующим их расходом на восстановление кожи", — говорит Пащенко. Диетолог назвала продукты, полезные для здоровья зубов, кожи и волос

Вот почему спустя несколько месяцев применения одного и того же средства мы перестаем отмечать прежний положительный результат. Дело в том, что происходит максимальная адаптация (привыкание) к данному составу и эффект остается в фазе плато.

То есть, крем продолжает работать и выполнять свою функцию, но кожа уже достаточно "напиталась" его составом и активировала все соответствующие положительные ресурсы.

Косметолог советует в этот момент добавить средство с другим составом, чтобы покрыть другие нужды тканей или поменять крем на имеющий более обогащённый состав.

Средство также может перестать удовлетворять нашим запросам вследствие длительного использования косметики. То есть, сначала человека все устраивало, а потом вдруг эффект пропал или вовсе стало хуже.

По мнению Пащенко, это связано с тем, что у кожи могли измениться потребности, например — в результате нарушенного питьевого режима или питания, изменения условий окружающей среды, обострения хронических заболеваний или измененного гормонального фона.

Вместе с тем, при выборе косметического средства всегда следует обращать особое внимание на состав – он должен соответствовать потребностям вашей кожи.

"На этикетке косметической продукции весь состав располагается согласно стандарту INCI, и по правилам производители отражают абсолютно все вещества в порядке уменьшения концентрации", — говорит врач. Врач назвал убивающие кишечник продукты

Благоприятно на кожу влияют средства, в состав которых входят: вода, гиалуроновая кислота, мочевина, растительные экстракты, масла, антиоксиданты (витамины Е,С, микроэлементы селен, цинк), ретинол, а так же пептиды и белки, считает она.

"Особое внимание следует обращать на вещества, которые также разрешены для производства косметической продукции, но могут вызывать нежелательные явления – лаурилсульфат, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, формальдегид, ацетат алюминия и даже этиловый спирт ", — предупреждает Пащенко.

По ее мнению, самые безопасные косметические средства – те, которые вам порекомендует врач. Ведь нет ничего хуже, чем экспериментировать со своей кожей.