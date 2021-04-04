МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Прежде всего, у каждого должна быть "финансовая подушка безопасности". Ее размер составляет примерно от 3-х до 6-ти ежемесячных расходов. Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

Эксперт рассказал, каким будет курс рубля в апреле Эти сбережения также нужны для непредвиденных случаев — как негативных (болезнь, ремонтные работы, поломка крупной техники), так и позитивных (траты на подарки, масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки)", — считает эксперт.

По ее мнению, один из вариантов хранения сбережений — это открытие накопительного счёта в банке. Вы можете выбрать наиболее оптимальный для себя тариф: процентная ставка будет зависеть от суммы и срока вклада. Помимо этого есть и дебетовые карты с процентами на остаток. Такой финансовый продукт сейчас предлагают все крупные банки.

После того, как будет сформирована "подушка безопасности", можно подумать о том, чтобы откладывать деньги не на короткий срок, а скажем до 3-5 лет.

"Эти средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем количестве в облигациях. Это ОФЗ или облигации надежных компаний (например, "Газпром", "Роснефть", ВТБ)", — советует Тарасова.

Экономист рассказал, когда нужно "сбросить" валюту

Также эксперт советует обратить внимание на защитные ETF: FXGD (золото), FXRB (еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем), FXUS (акции США) и FXIT (IT-сектор США).

"Важно понимать, что c этих ETF нельзя получать дивиденды, то есть сам фонд и акции внутри него дорожают, но инвестор получает прибыль только от роста стоимости фонда. Для накоплений с горизонтом более 5-ти лет оптимальным решением будут вложения в акции и ETF на акции в большей степени, чем в облигации и ETF на облигации", — заключила Тарасова.