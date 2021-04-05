МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. При любых видах вложений денег есть нерыночные риски, то есть риски потери капитала не из-за негативного изменения курса актива, а из-за того, что у вас его просто украли или экспроприировали его иным способом. Начиная инвестировать, необходимо запомнить несколько правил, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

Прежде всего необходимо опасаться компаний-подделок.

"Вы видите знакомый лейбл финансовой компании, банка, инвестиционного института, и там предлагают управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания", — говорит она.

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"Присмотритесь к деталям: всегда есть какие-то отличия от фирменной символики, и адреса сайтов компаний-подделок не похожи на официальные", — отмечает Афанасьева.

Часто на уловки мошенников попадаются пенсионеры, которые вообще "не дружат с интернетом". И здесь "в силу вступает правило безопасности номер два: сравнивайте обещания с безрисковой ставкой".

Гарантированная доходность может быть равна только ключевой ставке Банка России с небольшой надбавкой максимум до 0.5-1% — а это на текущий момент 5-5.5% годовых. Финансист советует с подозрением относиться к любому предложению, обещающего вам гарантированную доходность сверх этих процентов.

Еще одно правило – необходимо мониторить ситуацию.

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Не лишним будет знать, как по годам менялись такие показатели, как биржевые индексы, сырье, валютные пары. Можно вычислить средний годовой темп прироста этих индикаторов (показатель, учитывающий, как растущие, так и падающие годы). Например, средний годовой темп прироста индекса Мосбиржи с момента начала его расчёта около 19% годовых. Если вам обещают сотни процентов, при этом инвестиции будут проходить в его основные бумаги, то либо управляющий будет вести агрессивную торговлю на вашем счёте — и тут никаких гарантий сохранности капитала, — либо вам врут и хотят украсть ваши деньги.

"Очень часто люди, становясь жертвами мошенников, отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в "мифические швейцарские банки". Помните еще одно правило: счёт должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это. Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих", — рекомендовала эксперт.



