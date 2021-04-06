МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Жечь костры на даче можно, однако при условии, что вы это делаете в мангале. Расстояние между мангалом и ближайшей постройкой должно быть не менее 5 метров, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Баранов Артем.

"Открытый огонь – это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива – яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки" – говорит юрист.

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"Все вышеназванные требования регламентируются недавно вступившим в силу постановлением правительства о мерах противопожарной безопасности. Нарушите правила, будет административная ответственность в виде штрафа. Ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф 2-3 тысячи рублей, а если по вашей вине произойдет пожар, то 5 тысяч", — отмечает Баранов.

Санкции достаточно щадящие, но если из-за вашего пожара пострадает чужое имущество, то вам следует быть готовым к возмещению убытков.

"Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного. Данное правонарушение квалифицируется по ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности", — предупредил юрист.