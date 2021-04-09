МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Всех теневых наймодателей жилых помещений всегда интересовал вопрос о том, может ли налоговая инспекция прознать о доходах собственника при сдаче квартиры в аренду, а также что будет, если о скрытых заработках станет известно чиновникам. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.

"За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду, составляющих 13% от суммы этой самой аренды, придется единовременно заплатить не только весь налог за последние три года, но и штраф в размере 20% от суммы задолженности", — предупреждает сразу эксперт.

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Конечно, никто из чиновников налоговой инспекции по домам не ходит и арендаторов не отлавливает. "Этим обязаны заниматься участковые полицейские, которые наделены правом составлять акты нахождения в квартире нанимателей, фиксировать договоры аренды или найма жилых помещений, брать письменные объяснения в подтверждении платной аренды недвижимости", — указывает юрист.

Затем участковые направляют документы либо непосредственно в налоговые службы, либо в другие органы государственной, муниципальной или местной власти. Например, в некоторых районах Москвы сбором подобной информации занимаются управы, получающие от участковых соответствующие сведения, которые в последующем и передают ее в налоговые службы.

Однако не только они выявляют теневую сдачу квартир в аренду. Налоговые службы и сами способны устанавливать как факты заключения договоров аренды, так и оплаты по ним.

Договоры аренды или найма налоговые органы запрашивают в Росреестре. Если оформлены они сроком более, чем на год, то регистрируются они в указанном органе.

Получив договоры, чиновники налоговых инспекций определяют предшествующий период найма помещений и ежемесячные суммы платежей по аренде, что дает возможность посчитать и размер налога на доход, и штраф за его неуплату. Требования об их погашении направляются неплательщикам для исполнения в добровольном порядке. "И если они не исполняются, налоговая обращается в суд за получением судебного приказа или решения о взыскании", — поясняет адвокат.

Эксперт назвал покупку квартиры для сдачи в аренду ошибочным решением задолженность списывается через банки, где у должников имеются средства. Если долг окажется значительным, не исключено наложение ареста и на саму сдаваемую недвижимость.

"Другим способом выявления недекларированных доходов от сдачи квартир в наем, является проверка банковских счетов физлиц, куда ежемесячно и постоянно поступают одни и те же суммы, как правило, от одних и тех же плательщиков", — указывает Сухов.

Такая регулярность доходов по банковским картам фиксируется налоговыми инспекторами. Дальше начинается проверка источника дохода, его сумм и количества переводов, для чего налоговая может запросить информацию, как у получателей денег, так и у лиц, переводивших средства. И те, и другие должны отчитаться, в том числе с предоставлением документов и объяснений, в связи с чем осуществлялись платежи, и почему по ним не платились налоги, если речь идет об арендной плате.

"За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ). Однако, чтобы "попасть под статью", нужно уклоняться от налогов на протяжении трех лет, при этом сумма неуплаченного налога в месяц не должна быть менее 75 тысяч рублей. Срок неуплаты может быть и более коротким, если размер скрытого налога будет превышать семьдесят пять тысяч рублей в месяц", — резюмировал эксперт.