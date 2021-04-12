МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ситуация, произошедшая в Суэцком канале, убедила еще раз в том, что "черные лебеди" неистребимы, и новые финансовые потрясения возможны. Глобальная экономика не успела оправиться от пандемического спада, как надвигается несколько крупных вызовов. Об этом агентству "Прайм" рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

К таким вызовам эксперт относит, прежде всего, высокую инфляцию, вызванную мягкой денежно-кредитной политикой центральных банков США, ЕС и Китая.

"Дело в том, что рост инфляции в зоне ЕС и США приведет к поднятию процентных ставок. Рост процентных ставок в развитых регионах приводит к бегству капитала из развивающихся стран в развитые. Тем самым валютный курс в России может быть под большим давлением", — указал эксперт.

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Конкуренты из стран ОПЕК и сланцевые нефтяники из США объявили о планах начать наращивать добычу летом. Начиная с 40-45 долларов, американская сланцевая нефть является прибыльной. Значит, предложение нефти продолжит наращиваться, и в течение года возможен откат цен к значениям 50+ долларов за баррель. "Сокращение валютной выручки от экспорта нефти и газа также скажется на валютном балансе и потребует использования средств ФНБ", — полагает стратег.

Еще одним крупным вызовом, по словам аналитика, могут стать международные конфликты. Пандемия и политическая скованность в США и ЕС создала идеальные условия для развязывания военных конфликтов во многих горячих точках. Речь идет о конфликте в Нагорном Карабахе, также есть "риск разморозки конфликта на Донбассе".

"Горячих точек больше двадцати по миру, и активация любого из конфликтов будет сказываться на логистических, миграционных и политических рисках", — резюмировал Мкртчян.