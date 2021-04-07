МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Главные факторы ослабления рубля сегодня — геополитические риски и риторика со стороны США и других стран, а также эскалация напряженности на востоке Украины. Рубль падает к доллару и евро несмотря на высокие цены на нефть и далекие от состояния бегства от риска внешние настроения. Эксперты, опрошенные агентством Прайм, не исключают, что при усилении санкций и обострения ситуации вокруг Украины отечественная валюта подешевеет еще больше. "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

ИНВЕСТОРЫ НАПУГАНЫ

В среду курс евро подскакивал до 92,6 рубля, доллар дорожал до 78,02 рубля — это максимумы с осени. Это связано, прежде всего, с украинским фактором, уверены эксперты.

По мере роста напряженности на российско-украинской границе валютный рынок закладывает все большую геополитическую премию к доллару против рубля. События и заявления политиков последних двух дней сыграли против российской валюты особенно негативно, указывает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Пара USD/RUB вернулась на уровень 5 ноября прошлого года, когда все площадки лихорадило из-за выборов в США, проходивших в напряженной обстановке. При этом нефть в тот момент стоила чуть больше 40 долларов — на треть дешевле, чем сейчас.

"Из этого можно сделать вывод, что суммарная надбавка к стоимости доллара сейчас превышает 10%", — говорит он. — "На спокойном политическом фоне USD/RUB торговался бы не выше 71 рубля. Вместо этого мы видим 78 и это, вероятно, не предел".

На рынок оказывает влияние опасность новых санкций. Это может привести к снижению роста экономики страны, продолжает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Санкции могут быть самыми разными, в том числе, те, о которых ранее заявляли в США — отключение России от международной системы банковских переводов SWIFT, ограничения на доступ к определенным технологиям, что может нанести ущерб промышленности, отдельным отраслям, торговле России с другими странами.

"Предполагать, какие именно могут быть санкции, довольно сложно. Но инвесторов пугает сам факт негативных высказываний со стороны наших западных партнеров, потому они сокращают вложения в российские активы, а рубль снижается, потому что лишается поддержки через такие покупки", — поясняет эксперт.

По мнению ведущего аналитика QBF Олега Богданова, сейчас внутренний валютный рынок зависит на 100% от того, что скажут в министерстве обороны России.

"Вчера главным "маркетмейкером" стал Сергей Шойгу — именно после его заявлений о проверке боеготовности российской армии курс в паре доллар-рубль прошел важное сопротивление в районе 76,4- 76,7", — говорит он.

СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль сдает позиции к доллару и евро, несмотря на сохранение цен на нефть выше 62 долларов и далекие от состояния бегства от риска внешние настроения, указывает и инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

При этом индекс доллара DXY, отражающий силу USD к другим валютам, находится на недельных минимумах, одновременно укрепилась единая европейская валюта, что, в частности, определяет и более сильную динамику евро к рублю.

Отток из рублевых активов со стороны нерезидентов остается ключевой проблемой для устойчивости национальной валюты. Сегодня индекс гособлигаций РФ RGBI теряет около 0,7%.

"Главным образом, сентимент в отношении рублевых активов ухудшается геополитическими факторами, прежде всего, санкционными ожиданиями, а также активизацией напряженности на востоке Украины. Любая эскалация в этом регионе и ранее в той или иной мере вызывала рублевое ослабление", — отмечает стратег.

ЧТО ЖДЕТ РУБЛЬ ДО ЛЕТА

Если эскалация конфликта продолжится, уровень 80 рублей за доллар будет достижим уже в ближайшие пару сессий, говорит Емельянов. Дальше открывается диапазон 82-85 или даже выше — это будет зависеть от новостного фона.

"Однако с высокой вероятностью конфликт может быть погашен так же быстро, как это недавно случилось в Нагорном Карабахе. И в этом случае доллар еще до лета зафиксируется в диапазоне 73-74", — полагает аналитик.

Евро в паре с рублем следует за динамикой доллара с поправкой на то, что европейская валюта с начала месяца укрепляется к американской.

В апреле пара EUR/USD прибавила 1,5%. Тем не менее, сейчас евро против доллара торгуется ниже 1,19, что намного ниже средних значений декабря-февраля, поэтому большого взлета к рублю здесь мы не наблюдаем. Евровалюта сегодня вблизи своих недавних январских и декабрьских пиков, но тогда она была дорогой из-за роста против доллара, а сегодня по причине слабости самого рубля.

"Если доллар достигнет 82-85, то евро впервые в истории войдет в диапазон 97-100. Если же геополитика перестанет давить на рынки, то, как и доллар, евро быстро потеряет премиальные 4-5 рублей за единицу, то есть еще до конца весны отступит вниз на 87-88", — прогнозирует Емельянов.

Тузов считает "крайне проблематичным" делать прогноз по валюте до лета: на курс влияют многие факторы, а отдельные новости или события предусмотреть просто невозможно. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

"Понятно одно: при усилении санкций курс рубля будет ослаблен. Даже нефтяные котировки, которые находятся на стабильном уровне, сейчас мало поддерживают рубль — геополитические риски и риторика со стороны США и других стран выходят на первый план", — утверждает он.

Вероятнее всего, рубль постепенно будет сдавать позиции, и к концу весны курс может составить около 80 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро, предполагает Тузов.

Если брать за основу базовый прогноз с сохранением в весенней перспективе санкционной паузы и стабилизацией в других геополитических аспектах, а также удержание нефтяных цен выше 60 долларов, доллар-рубль продолжит формироваться в коридоре 75-78, а евро-рубль — 89-92,5 рубля, считает Бахтин.

"Также во втором квартале может наблюдаться сезонное снижение показателя счета текущих операций, профицит которого служил поддержкой рублю в начале года, в то время как открытие границ и активизация выездного туризма в этот период могут способствовать увеличению физического спроса на валюту", — говорит он.

Богданов более категоричен: по его мнению, теперь динамика нашей валюты полностью зависит от развития геополитической ситуации вокруг Украины. "Делать предположения очень сложно. Если начнется война, то валютного рынка, в нынешнем понимании, в России не будет", — подытожил он.