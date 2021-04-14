МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Сотовый телефон сегодня — это устройство, которое позволяет совершать множество действий, которые раньше требовали усилий огромного количества людей. Например, можно сфотографировать блюдо в ресторане и определить его калорийность, а можно — лицо человека и определить его возраст. При помощи некоторых средств и программ, которые в современных смартфонах часто являются встроенными, можно задать вопрос о предполагаемом возрасте человека и получить в ответ предполагаемое число лет. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"При этом точность этого ответа на самом деле не очень высока: человек среднего возраста, например, в диапазоне от 35 до 55 лет, может несложными манипуляциями изменить свое лицо так, чтобы в качестве ответа получить возраст на 5-10 лет меньше реального", — отметил эксперт.

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Есть и другие методики, следуя которым можно, используя смартфон, попытаться определить возраст человека.

"Эти методики связаны с выделением частот по методам обращения с устройством: как часто пользователь применяет некоторые функции в специально обозначенных ситуациях, как долго или как много использует определенные сервисы и так далее. Этот подход активно изучается в разных странах, но реальных данных пока ещё очень мало: слишком велики различия, слишком нечетки описания факторов, которые мы стараемся учитывать", — говорит Назаренко.

Можно ли сказать, что более молодые люди проводят больше времени, используя какие-нибудь конкретные интернет-сервисы, чем существенно более взрослые? Есть ли отличия по использованию служб коротких сообщений, связанных с гендерным признаком в определенной возрастной группе?

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Например, "достаточно точно установлено", что пользователи смартфонов, которых можно отнести к молодежи, не видят разницы в какой момент активировать телефон — в ответ на входящий сигнал (не обязательно в ответ на звонок, это могут быть и другие действия) или по собственной инициативе.

А вот старшее поколение статистически предпочитает более спокойную обстановку. "Так, чтобы ответить на звонок или посмотреть сообщение пользователи старше 45 лет существенно чаще останавливаются или замедляют движение, стараются зафиксировать положение смартфона", — поясняет эксперт.

Другим статистически выявленным, хотя и очевидным по простым наблюдениям признаком, является использование пальцев обеих рук (обычно больших пальцев, но это не обязательно) при наборе текстовых сообщений или при нажатиях, связанных с быстрым управлением изменениями, например, в играх.

"Этот метод значительно чаще предпочитает молодежь, что дополнительно подчеркивает разницу в мелком моторном развитии между живущими сейчас поколениями", — заключил Назаренко.



