МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ решило дополнительно выделить 5 миллиардов рублей на льготное автокредитование, возобновление программы ожидается в мае, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на авторынке.

"Программа льготного автокредитования в РФ, прерванная в середине февраля из-за исчерпания выделенных бюджетных средств, может перезапуститься в течение месяца… В рамках программы бюджет компенсирует 10% от авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллиона рублей", — пишет издание. При этом, по словам одного из источников газеты, правительство одобрило выделение дополнительно 5 миллиардов рублей.

В банках газете подтвердили такие параметры. В "РГС Банке" ожидают перезапуск программы в мае 2021 года, отмечая, что уже начат сбор заявок от банков на участие в программах льготного автокредитования ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль") и автолизинге. Предварительно выделенный дополнительный лимит на программу составит порядка 5 миллиардов рублей. В банке также отмечают, что планируется введение еще одной категории граждан, которые смогут претендовать на льготные автокредиты. В ВТБ заявили, что официально получили приглашение участвовать в новом конкурсе. Правозащитники указали на недобросовестные практики банков при кешбэке

Источники издания поясняют, что отбор заканчивается 27 мая. Это значит, что программа может запуститься в июне, но банки на свой риск могут начать выдавать кредиты и ранее, отмечает газета. Предполагается, что источником новых средств на льготное автокредитование станет индексация утильсбора на легковые автомобили на 25%. Хотя правительство планировало повысить утильсбор еще в марте, этого пока не произошло, также отмечает издание.

О том, что в планах правительства не только увеличить финансирование программ спроса на автомобили, но и расширить категории участников, заявил 13 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров. Он подчеркивал, что этих мер "точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года". В этом году Минпромторг выделил на льготное кредитование почти 8,9 миллиарда рублей, но средства закончились уже к середине февраля, напоминает газета.