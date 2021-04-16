МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Не только сам собственник вправе продать принадлежащую ему квартиру. Реализация недвижимости может происходить и без его участия. При этом отчуждение жилья без владельца возможно как на законном основании, так и с нарушением норм законодательства. В последнем случае сделка будет недействительной, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.

"Законным отчуждением квартиры без участия собственника следует назвать продажу по доверенности и реализацию жилья на торгах (за долги, в основном в отношении ипотечной недвижимости)", — уточняет эксперт.

Эксперт предупредил, кого заставят гасить долги экс-владельцев жилья Незаконные продажи без участия собственника имеют более широкий спектр оснований.

К ним можно отнести:

— сделки по отмененным доверенностям, поддельным доверенностям, а также по доверенностям, не содержащим полномочий на продажу, но, тем не менее, успешно используемых в этих целях;

— отчуждение жилья стариками, алкоголиками, наркоманами и психически больными лицами, при этом не лишенными дееспособности. Судебная практика показывает, что несмотря на участие в сделках, такие лица, как правило, и после заключения договора "абсолютно уверены, что являются собственниками недвижимости и не подозревают, что жилье своё давным-давно продали";

— реализация одним из супругов, в том числе и после расторжения брака, общей квартиры, оформленной на одного из них.

"Стоит помнить, что такая недвижимость принадлежит обоим, а не одному супругу, поэтому о сделке должны быть осведомлены оба", — указывают эксперт.

И наконец, продажа квартиры по поддельным документам, с применением сфальсифицированного договора, заявления на регистрацию, иногда и паспорта.

"Все сделки по отчуждению квартиры без ведома и воли собственника можно оспорить в суде. По окончании судебного разбирательства, суд вернет жилье законному владельцу", — подытожил Сухов.