Адвокат рассказал, когда в вашу квартиру могут подселить чужаков
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Не только сам собственник вправе продать принадлежащую ему квартиру. Реализация недвижимости может происходить и без его участия. При этом отчуждение жилья без владельца возможно как на законном основании, так и с нарушением норм законодательства. В последнем случае сделка будет недействительной, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.
"Законным отчуждением квартиры без участия собственника следует назвать продажу по доверенности и реализацию жилья на торгах (за долги, в основном в отношении ипотечной недвижимости)", — уточняет эксперт.
К ним можно отнести:
— сделки по отмененным доверенностям, поддельным доверенностям, а также по доверенностям, не содержащим полномочий на продажу, но, тем не менее, успешно используемых в этих целях;
— отчуждение жилья стариками, алкоголиками, наркоманами и психически больными лицами, при этом не лишенными дееспособности. Судебная практика показывает, что несмотря на участие в сделках, такие лица, как правило, и после заключения договора "абсолютно уверены, что являются собственниками недвижимости и не подозревают, что жилье своё давным-давно продали";
— реализация одним из супругов, в том числе и после расторжения брака, общей квартиры, оформленной на одного из них.
"Стоит помнить, что такая недвижимость принадлежит обоим, а не одному супругу, поэтому о сделке должны быть осведомлены оба", — указывают эксперт.
И наконец, продажа квартиры по поддельным документам, с применением сфальсифицированного договора, заявления на регистрацию, иногда и паспорта.
"Все сделки по отчуждению квартиры без ведома и воли собственника можно оспорить в суде. По окончании судебного разбирательства, суд вернет жилье законному владельцу", — подытожил Сухов.
https://1prime.ru/society/20210416/833464966.html