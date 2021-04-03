МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Чаще всего со спорами об уборке мест общего пользования сталкиваются жильцы и собственники долей в коммунальных квартирах. Точного определения термина "коммунальная квартира" в российских законодательных и нормативных актах нет. Обычно так определяют многокомнатную квартиру, где каждая из комнат принадлежит отдельному собственнику, не связанному родственными связями с остальными совладельцами общедолевой собственности. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

При этом, собственник владеет собственной комнатой, а места общего пользования: коридор, кухня и туалет с ванной комнатой принадлежат всем собственникам пропорционально их долям, а значит, "используют и следят за чистотой и состоянием этих мест они совместно".

"В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса РФ собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире", — указывает юрист.

Эксперт рассказал, когда ваша квартира может отойти государству

поддерживать чистоту в своих помещениях и местах общего пользования.

принимать участие в жизни коллектива, в частности, решать вопросы относительно графика дежурств и ремонта помещений;

cвоевременно оплачивать коммунальные услуги;

cледить за должным состоянием коммунальной квартиры;

придерживаться правил общественного порядка и моральных норм поведения.

Порядок пользования помещениями в коммунальной квартире может быть установлен общим собранием собственников комнат.

По словам эксперта, правила поведения и уборки на общей территории устанавливается соглашением о порядке пользования. Оно может быть составлено в простой письменной форме и подписано всеми участниками долевой собственности на квартиру или его можно заверить в нотариальном порядке.

Если у соседей возникли непримиримые разногласия касательно установления такого порядка, он может быть определен и на основании решения суда.

"В обоих случаях порядок уборки и содержания помещений будет закреплен документально, и в случае его несоблюдения кем-то из жильцов соседи нарушителя могут обратиться в суд с требованием обязать нарушителя соблюдать установленный порядок или компенсировать убытки, которые были понесены остальными собственниками", — заключил Редин.



