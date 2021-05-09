МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В традиционной медицине нет на 100% бесполезных манипуляций. Если врач что-то назначает пациенту, значит в этом есть смысл. Тем не менее, есть ряд процедур, которыми не стоит злоупотреблять и без необходимости тратить на это деньги, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.

Промывание носа морской водой

Нередко отоларингологи советуют промывать нос морской водой. Препараты на ее основе стоят в аптеках стоят дорого и пользуются популярностью в сезон простуд. В некоторых ситуациях лекарства с морской солью могут принести пользу. Однако эффект от промывания носа обычной соленой водой или физраствором будет то же, говорит врач. Врач рассказал, как понять, что вас "разводят" на ненужные анализы

По его словам, промываниями носоглотки вообще не стоит злоупотреблять. Растворы вымывают естественную микрофлору и наносят вред слизистой оболочке. Часто это приводит к возникновению аллергических ринитов.

Физиолечение

В медицинских клиниках пациенту могут назначить физиопроцедуры, однако нет научных подтверждений, что они однозначно способствуют выздоровлению.

"Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — подчеркнул врач.

Лечение БАДами, витаминотерапия

Если человек относительно здоров и хорошо питается, ему не требуются специальные добавки.

Бывает, что медики помимо лекарственных препаратов рекомендуют пациентам принимать витамины и биологически активные добавки. Однако здоровому человеку, который хорошо питается, они не требуются.

"Если вы обратились к доктору с ОРВИ, а он порекомендовал вам целый комплекс витаминных добавок, скорее всего это просто пожелание и добавки не будет иметь принципиального воздействия на ваше здоровье", — говорит Серебрянский. Эксперт рассказал, какие витамины опасно пить просто так

Чтобы установить нехватку определенных витаминов и микроэлементов, необходимо проводить целую череду обследований, добавил он.

Бесконтрольный прием антибиотиков

Еще остались врачи, которые по поводу и без назначают пациентам антибиотики, даже когда речь идет о банальной простуде. Однако злоупотреблять ими не стоит. "Антибиотик — это не аскорбинка, которую можно съесть и забыть. Это серьезный препарат, к которому может развиваться резистентность — человек может перестать реагировать на препарат, когда это будет жизненно необходимо", — предостерегает врач.