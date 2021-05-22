МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Однако сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивание и употребление зелени абсолютно законно, рассказал агентству "Прайм" правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", — пояснил он.

Если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, за это полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Может быть назначен штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Могут наказать и обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, отметил Корчаго.

Если вы не намерены использовать семена кудрявой петрушки, бояться выращивать ее на своём дачном участке абсолютно не стоит, заключил юрист.

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