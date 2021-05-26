МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Есть несколько способов восстановить удаленную переписку в VK, в зависимости от того, насколько давно произошло ее удаление, и есть ли у вас возможность связаться со вторым участником беседы, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

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Если вы удалили переписку только что, используйте появившуюся надпись: "Восстановить" (она будет присутствовать до обновления экрана). Если вы не успели восстановить удаленную переписку, можно обратиться к собеседнику (если есть такой вариант) и попросить его прислать удаленные фрагменты беседы, сказал эксперт.

В том случае, если же таким образом восстановить переписку не удается (или нет возможности/желания вступать в контакт с человеком, с которым была беседа), остается только задействовать технические возможности самого VK, отмечает он. 

"Соцсеть сохраняет все данные пользователя, включая "имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, вложения", — указывает Кузьменко. 

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Согласно пункту 3 ст. 10.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" VK как соцсеть хранит переписку в течение как минимум 6 месяцев, так что вы можете без проблем запросить архив своих данных за этот срок и получите его спустя несколько часов, констатирует он.

Если вам нужна более старая переписка, чем за полгода, и при этом ее не оказалось в архиве, скорее всего она удалена с серверов, и вы уже не сможете ее восстановить, добавляет эксперт. 

Между тем, Кузьменко не рекомендует использовать сторонние приложения, в том числе из Google Play, которые обещают восстановить вашу переписку в обмен на доступ к аккаунту. 

"Технической возможности это сделать у таких приложений нет (свой архив можете выгрузить только вы сами), а вот "угнать" доступ к аккаунту или проявить еще какое-нибудь вредоносное поведение такие приложения могут", – заключил эксперт.