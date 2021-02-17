МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Контент, который вы публикуете в соцсетях, должен быть тщательно выверен. В последнее время появляется масса историй, когда выложенные туда фотографии имели для пользователей самые неприятные последствия, рассказала агентству "Прайм" партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова. Названы шесть способов уменьшить риск кражи личных данных в сети

Совсем недавно голландский репортёр взломал видеоконференцию министров обороны ЕС — и для этого ему не пришлось применять хакерские способности.

"Дело в том, что глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась фотографией, на которой запечатлена онлайн-конференция — и логин входа в неё вместе с пятью из шести цифр пароля. Десяти попыток было достаточно, чтобы войти в конференцию, на которой обсуждаются закрытая информация и конфиденциальные вопросы", отмечает эксперт.

Ещё один пример — история, случившаяся с португальским рэпером Давидом Мота. Он периодически выкладывал в своём инстаграм-аккаунте пачки с деньгами, дорогие автомобили и предметы роскоши, вспоминает Соколова. Эксперт рассказал, что могут о вас узнать по невинным фото в соцсетях

"В итоге, молодого человека похитили, долго пытали и в итоге убили. При этом, на самом деле, весь контент в его социальных сетях был имиджевой историей, а сам исполнитель не был богачом", — говорит она.

Таким образом, правила поведения в интернете достаточно простые, но часто жизненно важные, учитывая контекст. Эксперт не советует выкладывать в сеть чувствительную информацию о себе (например, сканы паспорта, номера карт, точный домашний адрес и т.д.).

Геолокацию, выложенную в моменте, тоже можно воспринимать как контент, который привлечет внимание злоумышленников — особенно, если им понятно, что от коммуникаций с вами они получат денежные выгоды, заключила Соколова.

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