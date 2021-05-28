МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Топливо дорожает каждый год, но при любой его стоимости есть способы на нем серьезно сэкономить. Для этого стоит соблюдать несколько важных правил, рассказал агентству "Прайм" экономический эксперт Роман Алеев.

По его словам, во-первых, необходимо регулярно проверять автомобиль на наличие поломок. Технически исправная машина, без протечек будет расходовать меньше бензина.

"Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива", — обращает внимание Алеев.

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"Экономия нескольких рублей с литра может в будущем вылиться в траты тысяч рублей, если в бензине окажутся примеси или какие-то добавки, портящие детали автомобиля", — указывает экономист.

Хорошая заправка — важный аспект снижения затрат. Наполнять бак нужно только на проверенных станциях, а перед визитом в другой регион (особенно в курортную зону), стоит узнать у местных водителей, где самые надежные заправки.

"И наконец, вес автомобиля — чем он больше, тем выше расход топлива. Подумайте, так ли вам нужны на постоянной основе багажник на крыше или забитый задний багажник", — говорит Алеев.