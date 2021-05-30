ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет вопрос соблюдения прав человека в РФ. Байден: строительство "Северного потока-2" продолжится

"Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", — сказал Байден, выступая в честь национального праздника США "День памяти".

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня в Женеве.