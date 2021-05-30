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Байден рассказал, что хочет обсудить с Путиным
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Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет вопрос соблюдения прав человека в РФ. "Я буду встречаться с президентом Путиным... ПРАЙМ, 30.05.2021
джо байден, сша, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет вопрос соблюдения прав человека в РФ.
"Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", — сказал Байден, выступая в честь национального праздника США "День памяти".
Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня в Женеве.