МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пятьдесят тысяч рублей сложно назвать большим капиталом, однако и с такими деньгами можно начать бизнес. Все зависит от стоимости оборудования, которое можно приобрести на эти средства и от направления деятельности предпринимателя, рассказал агентству "Прайм" частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

"Помимо оборудования потребуется регистрация в налоговой в качестве ИП или самозанятого, предстоит приобрести онлайн-кассу для расчетов с клиентами, возможны и другие расходы (транспорт, упаковка и т.д.)", — подсчитал он.

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Можно купить также токарный станок, чтобы изготавливать своими силами деревянные изделия, но "нужно искать свою нишу и спрос", считает инвестор.

По его словам, 50 тысяч рублей можно использовать, чтобы выращивать какую-либо сельхозпродукцию на своем участке с последующей продажей. Потребуется покупка семян, удобрений, упаковки, а также возможности для перевозки рассады или готовой садовой продукции.

"Эта сумма подойдет для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении – от производства чего-либо до небольшого магазина. Однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения – в приобретение товара для последующей продажи, для рекламы и перевозок", — отмечает Сидоров.

Возможно организовать бизнес в сфере услуг. Например, в городах в период летних отпусков востребованы услуги кинологов, людей, готовых взять на себя заботу о питомцах во время отъезда хозяев. Деньги потребуются для покупки клетки для кошек или других небольших животных, для дополнительного оборудования автомобиля (если нужно перевозить питомцев).

Названной суммы может хватить на покупку оборудования для мастера по массажу, маникюру и педикюру – бизнес может получить развитие в этих направлениях, но изначально необходимо получить соответствующие навыки и пройти обучение.

Для российского бизнеса предложили изменить "правила игры" такой вариант предпринимательства, как сдача в аренду электроинструмента", — отмечает эксперт.

Основатель криптосообщества "Рой- клуб" Владимир Мошкин в свою очередь говорит, что 50 тысяч рублей – это "прекрасная стартовая сумма" для того, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах.

"Это достаточно высокорисковые инструменты, поэтому вкладываться в них новичкам следует осторожно и совершенно точно не оперировать большими суммами. Эта сумма как раз подойдет для того, чтобы "подержать в руках" новые финансовые инструменты", — считает он.

Сейчас рынок цифровых активов — это не только криптовалюты и биткоины, но и различные децентрализованные финансовые инструменты, токенизированные активы. Перед покупкой цифрового актива эксперт советует внимательно изучить его, прочитать про команду и технологию, стоящую за этим активом, посмотреть на бизнес-модель, по которой работает проект.

"Стоит также почитать, что думают о нем другие пользователи, ведь пользовательская база — главное богатство любого децентрализованного проекта", — заключает он.