МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Как правило, есть три основных сценария утечки персональных данных в сторону мошенников: от недобросовестных либо халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при взломе ИТ-инфраструктуры организации злоумышленниками. Законным это в абсолютном большинстве случаев не является, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик.

"Также мошенники могут узнать персональные данные от самих граждан, заманивая их различными бонусными программами, выгодными предложениями и прочим. А в обмен злоумышленники получают полный набор персональных данных", — говорит эксперт.

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"При этом полностью защитить свои персональные данные от мошенников сегодня невозможно. Можно лишь соблюдать гигиену информационной безопасности, повышать свою осведомленность для противостояния фишингу и атакам, быть бдительным и отказываться от передачи персональных данных в обмен на незначительные услуги от сомнительных компаний", — считает Соленик.

Не бесполезным будет знать и законодательство. Нужно отстаивать свои права в области обработки персональных данных: сообщать об этом регулятору и добиваться ответственности компаний за их утечку, предпринимать действия для прекращения обработки своих персональных данных по истечении необходимости их обработки, заключил эксперт.



