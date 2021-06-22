МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Предложения о продаже чеков можно найти на многих сайтах и ресурсах. Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета "Синергия" Галина Чернухина объяснила, кто и с какой целью приобретает такой необычный товар.

Не так давно основными причинами покупки чужих чеков из магазинов были списание товарно-материальных ценностей или отчет перед бухгалтерией о затратах. Распространение получил способ, когда сотрудники, уезжая в командировку, ставили отметки в гостиницах или прикладывали билеты на транспорт. Некоторые уловки позволяли извлекать выгоду из командировок, рассказала Чернухина.

Однако, по словам эксперта, в наше время все "гораздо разнообразнее". На различных сайтах часто появляются объявления о продаже чеков из люксовых магазинов.

"Купивший чек покупатель идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если "покупатель" укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом "не подошёл цвет". Естественно, торговые центры знают об этом, и у некоторых бутиков висят объявления: "Не отдавайте свои чеки посторонним людям"", — отмечает специалист. Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе

Также купленные чеки можно использовать в качестве подтверждения расходов на ребенка, чтобы увеличить сумму взыскиваемых алиментов, или для участия в акциях и розыгрышах призов от конкретного магазина.

"Стоит предупредить таких "покупателей", что это мошенничество, за которое наступает ответственность по закону. К тому же, чек может оказаться поддельным", — заключила эксперт.