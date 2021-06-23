МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В Подмосковье могут начать пускать в транспорт только по QR-коду

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.

Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня.

"Сейчас мои коллеги из департамента информационных технологий открывают файл.., за каждой строчкой зашифрованный участник лотереи. Нужно понять точное число участников, их у нас 165 090 участников. Розыгрыш будет среди зашифрованных записей. Для розыгрыша мы будем использовать общедоступный генератор чисел. В итоге мы получим пять чисел, которые соответствуют кодам участников", — сказал Фролов.

Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей. "Итак, Лусинэ Ашотовна — это победитель номер один. Победитель номер два — Сергей Евгеньевич, победитель номер три — Ирина Борисовна, четвертый победитель — Дмитрий Игоревич, и финальная счастливица — Светлана Сергеевна", — сказал Яцко.