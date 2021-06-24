МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 за сутки в РФ превысило 20 тысяч (20 182), достигнув 5 388 695, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 182 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 038 (15,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 388 695 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 8598, Подмосковье — 2308, Санкт-Петербурге — 1143. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Северной Осетии — 0,07%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания — 0,07%, 2. Карачаево-Черкесская Республика — 0,09%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия — 0,1%", — говорится в сообщении. В регионах растет спрос на вакцинацию от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 13 505 человек после COVID-19, за все время — 4 915 615.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 505 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 4 915 615", — говорится в сообщении. В частности, в Москве выписано 4 057 человек, в Санкт-Петербурге — 1 969, Подмосковье — 1 675.

За сутки в РФ подтверждено 568 смертей с COVID-19, за все время — 131 463. В частности, в Санкт-Петербурге — 99, в Москве — 92, Бурятии — 23.