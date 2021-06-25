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Аналитик объяснил, куда вложить деньги для пассивного дохода
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Выбор инвестиционного инструмента для пассивного дохода зависит от уровня риска человека: чем выше риск, тем шире выбор. Если вы хотите самостоятельно собрать портфель для... ПРАЙМ, 25.06.2021
дивидендная политика, инвестиционный портфель, доход, акции, облигации, новости, финансы, рынки, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Выбор инвестиционного инструмента для пассивного дохода зависит от уровня риска человека: чем выше риск, тем шире выбор. Если вы хотите самостоятельно собрать портфель для пассивного дохода, то начинайте с надежных облигаций и индексного инвестирования, рассказала агентству "Прайм" аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
По словам эксперта, проще сказать, куда не стоит вкладывать деньги для пассивного дохода. Например, в дивидендные российские акции. "Ситуация с ними в России парадоксальна: многие компании с привлекательной дивидендной политикой закредитованы и имеют чрезмерно огромные инвестиционные программы", — отмечает она.
И эти высокие дивиденды в будущем, скорее всего, "аукнутся снижением котировок", когда компании не достигнут поставленных целей – на них просто не хватит финансирования.
В связи с этим портфель дивидендных акций нужно перекладывать несколько раз в год и мониторить чуть ли не ежедневно, а это уже явно не пассивное получение дохода.
"Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности", — подытожила Афанасьева.