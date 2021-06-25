МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Выбор инвестиционного инструмента для пассивного дохода зависит от уровня риска человека: чем выше риск, тем шире выбор. Если вы хотите самостоятельно собрать портфель для пассивного дохода, то начинайте с надежных облигаций и индексного инвестирования, рассказала агентству "Прайм" аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

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И эти высокие дивиденды в будущем, скорее всего, "аукнутся снижением котировок", когда компании не достигнут поставленных целей – на них просто не хватит финансирования.

В связи с этим портфель дивидендных акций нужно перекладывать несколько раз в год и мониторить чуть ли не ежедневно, а это уже явно не пассивное получение дохода.

"Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности", — подытожила Афанасьева.