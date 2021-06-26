МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Человека, далёкого от медицинского мира, очень легко ввести в заблуждение парой сложных врачебных терминов и страшными рассказами про возможные заболевания. К сожалению, часто этим пользуются недобросовестные врачи, цель которых получить от клиента как можно больше денег, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, медицинский директор Checkme Алевтина Федина.

"Случается это чаще всего в частных клиниках, так как в государственных учреждениях врачам не так важно, сколько обследований проходит пациент. Более того, врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента. А в частных клиниках подобные хитрости только приветствуются: там добавить дополнительную, но совершенно ненужную ЭКГ, тут сдать анализы, не имеющие большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить", — отмечает врач.

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"Далеко не всегда человек может понять, что его "разводят". Врач с серьёзным видом поясняет необходимость тех или иных обследований — попробуй тут поспорь. Искать информацию в интернете тоже бесполезно — сразу высвечиваются сайты лабораторий, которые каждый анализ определяют, как очень нужный и важный", — добавляет Федина.

По ее мнению, чаще всего на уловки врачей ведутся пожилые люди и ипохондрики. Первая группа обычно верит врачам на слово, не подвергая их слова сомнению, а вторая группа только рада дополнительным обследованиям. В конце клиентам выписывают огромные суммы, а в результате выходит так, что полученные анализы особой ценности не имеют, и это главная беда.

Пожалуй, единственный выход проверить качество назначенного лечения — это получить второе мнение от незаинтересованного врача, заключила Федина.



