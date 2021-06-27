МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. В апреле президент России Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до 7 лет, заявив, что родители смогут получить за указанные дни оплату в размере 100%. Соответствующий Федеральный закон от 26.05.2021 за номером 151-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" уже был подписан главой государства. Следом за инициативой главы государства были выпущены более предметные разъяснения Министерства труда, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до 7 лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — добавляет эксперт.

Путин призвал полностью оплачивать больничные по уходу за детьми до 7 лет прошла информация о выплате в размере 55 тыс рублей. 55 208 рублей — это размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата, разъясняет юрист.

По словам Петропольского, вопрос выплаты такого больничного в каждом случае будет решаться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.