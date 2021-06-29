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В России стало традицией объявлять нерабочие дни по случаю религиозных праздников. Так, в 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая по случаю мусульманского праздника... ПРАЙМ, 29.06.2021
трудовой кодекс, праздник, новости, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В России стало традицией объявлять нерабочие дни по случаю религиозных праздников. Так, в 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. А 20 июля жителей регионов, где проживает большой процент мусульманского населения, ждет еще один нерабочий день – по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно ст. 112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но ст. 6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы", — поясняет эксперт.
Эти дни причисляются к праздничным, и все условия работы в этот период должны соответствовать нормам ТК РФ.
По словам Ивановой-Швец, регионы, скорее, руководствуются здравым смыслом – народ все равно праздники отмечает, и производительность в такие дни, конечно, на минимальном уровне, но и расходы бизнеса растут, потому что по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.