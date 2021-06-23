МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, работник по письменному заявлению может получить "отпуск без сохранения содержания" по уважительным причинам. Что считать уважительной причиной – решает работодатель. Но есть категории граждан, которым начальство не может отказать в предоставлении такого отпуска, тем более что его сроки указаны в ТК РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем, он может быть предоставлен на любой срок", — добавляет эксперт.

Так что любой работник, написав заявление и получив согласие от работодателя, может уйти в отпуск без сохранения содержания на длительный срок.

По словам Ивановой-Швец, к таким мерам часто прибегают компании, находящиеся в тяжелом финансовом положении; они отправляют своих работников в отпуск без сохранения содержания даже не на один год. Такая практика повсеместно применялась в России в 90-е годы. Россиянам объяснили, когда не выгодно идти в отпуск

"Но уходя сейчас в такой отпуск, работник должен понимать, что в это время он не только не получает зарплату, но и не накапливает время очередного отпуска. Если работник уйдет в отпуск на год, то для следующего отпуска ему засчитают только 14 дней. К тому же, во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд", — отмечает специалист.

В Трудовом кодексе выделяют два вида отпусков – ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения содержания.

Ежегодный оплачиваемый отпуск необходимо заработать, и за полный отработанный год сотруднику положен отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Дополнительно оплачиваемый отпуск предоставляется за ненормированный рабочий день, а также за определенные виды профессиональной деятельности.

"Отпуск для определенных профессий регламентируется ТК или иными нормативно-правовыми актами, а за ненормированный рабочий день, согласно ТК, сотрудник может получить дополнительно к отпуску минимум 3 дня, а максимум устанавливает работодатель, но в среднем до двух недель", — подытожила эксперт.