МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Во-первых, необходим навык финансовой грамотности, чтобы понимать, куда стоит инвестировать, а куда — нет. Во-вторых, нужна финансовая дисциплина, чтобы избавиться от токсичных кредитов и жизни "от зарплаты до зарплаты".

"Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть", — отмечает специалист.

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Четвертым навыком можно назвать понимание рисков, правильный баланс между риском и доходностью и обеспечением приращения капитала.

"И наконец, пятым навыком должно быть умение правильной расстановки приоритетов. Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья", — заключил Тузов.