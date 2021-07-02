МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Введение локдауна в России не обсуждается, чтобы так было и впредь, надо привиться от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса

"Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая, по мнению Кремля, должна быть ситуация с COVID-19 для ввода локдауна.

В Кремле подчеркнули, что ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов России, в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране.

"Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в России напряженно работают оперативные штабы правительства, главы регионов, реализуя свои особые полномочия. "Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", — заключил Песков.