МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Телеврач Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации, сообщили РИА Новости. В Москве рассказали, кто входит в список для обязательной вакцинации

Как пояснил Мясников, данное явление представляет из себя "парадоксальное усиление" вируса после появления антител к нему. Специалист упомянул пандемию вирусной пневмонии 2002 года, когда входе экспериментов на грызунах исследователи отметили такой феномен.

Однако этот риск не актуален в случае с COVID-19.

"Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции", — сказал Мясников.

Врач посетовал, что так называемые "околомединские" персонажи занимаются намеренной дезинформацией о возможном массовом антитело-зависимом усилении вируса.

Массовая вакцинация граждан в РФ стартовала в январе. Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину от COVID, "Спутник Лайт". Ее использование планируется для вакцинации переболевших и ревакцинации ранее привитых людей.

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