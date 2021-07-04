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Мясников развеял очередной миф о вакцинации против коронавируса
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Телеврач Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации, сообщили РИА Новости. Как пояснил Мясников, данное явление... ПРАЙМ, 04.07.2021
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Телеврач Александр Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации, сообщили РИА Новости.
Как пояснил Мясников, данное явление представляет из себя "парадоксальное усиление" вируса после появления антител к нему. Специалист упомянул пандемию вирусной пневмонии 2002 года, когда входе экспериментов на грызунах исследователи отметили такой феномен.
Однако этот риск не актуален в случае с COVID-19.
"Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции", — сказал Мясников.
Врач посетовал, что так называемые "околомединские" персонажи занимаются намеренной дезинформацией о возможном массовом антитело-зависимом усилении вируса.
Массовая вакцинация граждан в РФ стартовала в январе. Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину от COVID, "Спутник Лайт". Ее использование планируется для вакцинации переболевших и ревакцинации ранее привитых людей.
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