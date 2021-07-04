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Песков объяснил необходимость жестких мер властей в пандемию
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Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 04.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — ПРАЙМ. Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Также от людей требуется "понимание чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивание нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность", продолжил представитель Кремля.
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