МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Штриховой код содержит уникальную информацию о товаре. Штрих-код позволяет проверить товар на подлинность и узнать все необходимые данные о процессе производства, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Эксперт объяснил, что могут о вас узнать по чеку из магазина

"Суть в том, что за каждым предприятием официально закрепляется уникальный номер. Существуют европейские и американские штрих-коды. К примеру, EAN — это Европейский стандарт штрих-кода, которым кодируют идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC", — указывает специалист.

Если взять 13-значный европейский код, то в его структуре зашифрована следующая информация: первые 3 цифры — страна-производитель (префикс), следующие 3-5 цифр — код предприятия-изготовителя, следующие 4-5 цифр — код товара (цвет, артикул и т.д.). Последняя цифра — контрольная. При считывании сканером штрих-кода по определенному алгоритму с помощью контрольной цифры подтверждается подлинность товара.

Иногда товарный штриховой код EAN-13 используют для внутренних целей. Такой код начинается с цифры 2, что означает "внутреннее использование". Например, магазин может распечатать свои этикетки со штриховым кодом для товаров, на которых не стоит штриховой код изготовителя. Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе

"Несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде (как и несовпадение контрольной суммы) может свидетельствовать о том, что товар является подделкой. В современных условиях, когда на рынок переполнен конкурирующей между собой продукцией и поддельными товарами, использование штрих-кодов крайне важно", — отмечает эксперт.

Впрочем, несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде не всегда означает, что данный товар — "липа".

"Дело в том, что у производителя может быть несколько заводов производства товара в разных странах. Кроме того, производитель мог зарегистрировать штрих-код в той стране, куда он чаще всего отгружает товар", — заключила Храмова.