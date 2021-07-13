Россиян научили правильно читать штрих-код товара
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Штриховой код содержит уникальную информацию о товаре. Штрих-код позволяет проверить товар на подлинность и узнать все необходимые данные о процессе производства, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.
"Суть в том, что за каждым предприятием официально закрепляется уникальный номер. Существуют европейские и американские штрих-коды. К примеру, EAN — это Европейский стандарт штрих-кода, которым кодируют идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC", — указывает специалист.
Если взять 13-значный европейский код, то в его структуре зашифрована следующая информация: первые 3 цифры — страна-производитель (префикс), следующие 3-5 цифр — код предприятия-изготовителя, следующие 4-5 цифр — код товара (цвет, артикул и т.д.). Последняя цифра — контрольная. При считывании сканером штрих-кода по определенному алгоритму с помощью контрольной цифры подтверждается подлинность товара.
Иногда товарный штриховой код EAN-13 используют для внутренних целей. Такой код начинается с цифры 2, что означает "внутреннее использование". Например, магазин может распечатать свои этикетки со штриховым кодом для товаров, на которых не стоит штриховой код изготовителя.
"Несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде (как и несовпадение контрольной суммы) может свидетельствовать о том, что товар является подделкой. В современных условиях, когда на рынок переполнен конкурирующей между собой продукцией и поддельными товарами, использование штрих-кодов крайне важно", — отмечает эксперт.
Впрочем, несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде не всегда означает, что данный товар — "липа".
"Дело в том, что у производителя может быть несколько заводов производства товара в разных странах. Кроме того, производитель мог зарегистрировать штрих-код в той стране, куда он чаще всего отгружает товар", — заключила Храмова.
https://1prime.ru/society/20210713/834177232.html