МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Выбрасывать отслужившее свой срок устройство вместе с бытовым мусором нельзя – при его изготовлении используются вещества и компоненты, которые долго разлагаются и могут навредить людям и окружающей среде, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Корпус выполняется из металла или пластика. Пластик разлагается многие сотни лет, а если его сжигают, выделяются токсичные вещества. Экран – это чаще всего стекло, которое при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в утилизации отходов. Клавиши изготавливают из полимерных материалов, которые могут выделять токсины. Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему", — пояснил он.

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Ответственность за неправильную утилизацию телефона зафиксирована в ст. 8 КоАП РФ: для физического лица предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей. Сдать устройство можно на специальные пункты приема телефонов, вторсырья или в трейд-ин, получив скидку на покупку нового. Подобные программы есть у большинства крупных продавцов бытовой техники и электроники, а также операторов связи.

Кроме того, старый телефон можно отнести в ломбард или продать онлайн на сайте объявлений. И даже неисправный аппарат можно сдать в скупку на запчасти. Детали из таких гаджетов часто используют для ремонта, поэтому чем новее модель, от которой вы хотите избавиться, тем лучше. Сумма, которую при этом можно выручить, зависит от состояния телефона, его работоспособности и внешнего вида, заключил Кузьменко.



