МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Современная техника по мере того, как она становится совершеннее, одновременно становится и уязвимее. Чем больше приложений и сложнее система, тем быстрее может происходить износ техники, а ремонт возможен не всегда, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Есть масса признаков того, что смартфон скоро перестанет функционировать, и его придется ремонтировать или менять на более совершенную модель.

"Так, проблемы с экраном в результате механического воздействия (удара) могут привести к тому, что снижается чувствительность, сенсорный ввод становится проблематичным. Проблему можно решить, заменив стекло, но это дорогостоящая процедура, и она не всегда может помочь", — говорит специалист.

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Один из главных признаков, что с телефоном проблемы – это нагрев аккумулятора.

"Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя — это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться. Но в современных моделях все чаще встречаются встроенные батареи, которые заменить нельзя, придется покупать новый телефон", — говорит эксперт.

Полосы на экране, посторонние элементы на изображениях, частое исчезновение сети, внезапные отключения телефона – также признаки старости телефона.

Если у вашего смартфона есть такие сбои, и их становится все больше – это "четкий сигнал к замене аппарата".

"Ремонт техники может стоить половину цены нового аппарата, так что логичнее будет приобрести новый телефон", — заключила специалист.