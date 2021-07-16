МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Любая вода, которая не проходила дополнительную очистку, может быть вредна для здоровья человека. Даже если источником является родник или скважина, это не дает гарантию кристально чистой воды, скорее, наоборот. Городская вода зачастую содержит в себе соединения хлора, который применяется муниципальными компаниями для обеззараживания воды от опасных патогенов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"Чтобы получить не просто чистую, а действительно полезную жидкость, необходимо учитывать специфику региона и состав его водных источников, из которых водоканал осуществляет забор воды", — добавляет она.

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"Поэтому практически во всех российских регионах требуется дополнительная очистка и обогащение питьевой воды, вне зависимости от источника ее забора", — отмечает эксперт. – "Даже если в водохранилищах, озерах, реках и родниках населенных пунктов содержится чистейшая вода, водоканал проводит дополнительную очистку согласно нормам СанПина, ведь инфраструктура современных водопроводных сетей в России оставляет желать лучшего".

Более 44% труб в регионах подлежит замене, так как их изношенность превышает 60%-ный показатель. Поэтому и в самых благополучных регионах вода все равно нуждается хотя бы "в простейшей доочистке от механических примесей и тяжелых металлов".

В идеале, по словам эксперта, перед установкой фильтра стоит сдать анализ воды и определить полный спектр примесей.

"Некоторые установки позволяют получить безопасную воду, другие же не просто чистят, а возвращают воде физиологическую полноценность, насыщая ее полезными минералами. Самой полезной для питья считается вода, содержащая магний и цинк", — говорит биохимик.

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"Кроме того, многие компании, поставляющие тару с водой на прилавки магазинов и в офисы, безответственно подходят к фильтрации разливаемой жидкости: образцы, протестированные Росконтролем, содержали токсичные элементы, а также в 70 раз больше микробов, чем допускается СанПином и не соответствовали нормам содержания фтора и кальция", — говорит Кулешова.

Помимо этого, бутылки для кулеров не являются одноразовыми, и их дезинфекция остается на совести компаний-поставщиков. Бактерии могут распространяться по всему устройству и в случае несоблюдения гигиенических требований при установке бутыли на кулер или при неправильной эксплуатации.

"Чтобы получить воду, полезную для здоровья, необходимо использовать дополнительные устройства для очистки и обогащения жидкости полезными элементами — например, магнием и цинком. Для этого есть разнообразные фильтры для воды, выбирать которые необходимо на основе химического анализа воды, подающейся в водопроводы", — подытожила эксперт.