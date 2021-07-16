МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В отпуск лучше ехать, когда полностью сформированы антитела к COVID-19. Полноценное формирование антител иммунной системой происходит спустя 21 день после второй прививки. Поэтому те, кто собирается ехать осенью, должны позаботиться о вакцинации прямо сейчас. Если же ваш отпуск на носу, стоит привиться как можно быстрее, чтобы на момент отъезда хотя бы частично защита сформировалась, и носите маску. Об этом рассказала агентству "Прайм" главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова.

"Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител", — указывает эксперт.

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"Дело в том, что на данный момент не существует понятия "достаточно" или "недостаточно" антител", — поясняет профессор.

Специфические границы, которые обозначали бы норму, не установлены, реакция иммунной системы очень индивидуальна.

"В любом случае вероятность заболевания или его тяжелого течения после прививки снижается", — подытожила Бунова.



