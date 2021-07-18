МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Тема наследования всегда была одной из самых сложных и непонятных, в особенности, для простых граждан. Очень часто из-за незнания правовых нюансов многие люди допускают досадные ошибки, которые впоследствии приводят к потере заветного имущества, оставленного умершим. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская. Эксперт назвал выплаты, которые положены наследникам кроме наследства

Иногда незнание закона и нежелание обратиться за разъяснениями к юристу или нотариусу оборачивается потерей времени и своей доли. Закон имеет множество различных правовых тонкостей, в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля.

"Поэтому лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору", — считает эксперт.

К сожалению, второй, наиболее часто встречающейся ошибкой всех наследников, является пропуск сроков на вступление в наследство, причем в большинстве случаев не по уважительным причинам.

"Люди ошибочно думают, что смогут прийти к нотариусу уже спустя шесть месяцев и вступить в наследство. Однако это не так, закон строго регламентирует сроки. По общему правилу на вступление отводится довольно длительное время — шесть месяцев", — напомнила юрист. Юрист разъяснил, нужно ли наследникам ИП платить налоги

Еще одной распространенной ошибкой наследников является недостойное поведение по отношению к наследодателю при его жизни, а именно моральное давление на наследодателя, угрозы, оскорбления и пр.

"Подобное негативное поведение наследников редко остается без внимания соседей, социальных и медицинских работников, иных лиц, которые контактируют с наследодателем. В итоге наследство оспаривается в суде, наследник признается недостойным, и наследственная масса распределяется в пользу других наследников", — подытожила Петропольская.