МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. МЧС предлагает разрешить сжигать сухую растительность на индивидуальных участках на расстоянии 15 метров от строений, говорится в проекте постановления правительства РФ. Дачников оштрафуют за "неправильную" картошку

"При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — говорится в документе.

При сжигании сухой растительности в бочках, мангалах и других емкостях минимальное расстояние от построек предлагается уменьшить до десяти метров.

Сейчас сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса — в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.

С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

Ранее юрист рассказал, за что могут оштрафовать прямо на даче.

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