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В Госдуме предложили платить пенсионерам за вакцинацию
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В Госдуме предложили ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, сообщает RT. С соответствующей инициативой выступил депутат Василий Власов,... ПРАЙМ, 19.07.2021
коронавирус, вакцинация, пенсионеры, госдума, новости, здоровье, общество
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. В Госдуме предложили ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, сообщает RT.
С соответствующей инициативой выступил депутат Василий Власов, направивший письмо на имя главы Минтруда Олега Котякова.
Законодатель отметил, что сейчас власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.
"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", — говорится в тексте обращения.
Депутат добавил, что предоставление этих пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.
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