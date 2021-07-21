МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Заслуженный адвокат России, эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, Дмитрий Краснов не нашёл плюсов в изменении правил внесения данных в паспорт гражданина России. Подлежащие замене по возрасту паспорта будут действительны еще 90 дней

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности.

"Я не вижу здесь никаких плюсов. С моей точки зрения, это облегчает совершение противоправных действий различными мошенниками и брачными аферистам. Потому что мужчина, представляющийся женщинам как лицо, не состоящее в браке, а мы знаем множество примеров брачных аферистов, как мужчины аферисты обманывают несчастных женщин или наоборот — женщины обманывали мужчин, завладевая их сердцами и имуществом, покидали их", — сказал Краснов в беседе с РИА Новости.

Адвокат отметил, что также это может чревато проблемами при получении кредитов, при продаже недвижимости, совместно нажитого имущества. В тех случаях, когда необходимо получение разрешения супруга.

"При совершении всех этих сделок вторая сторона могла потребовать паспорт, где можно было бы увидеть наличие или отсутствие иной заинтересованной стороны, которая также может иметь права на то или иное имущество или влиять как-то на совершение сделок. А если эти данные указаны не будут, то для мошенников опять же будет легче совершать противоправные действия", — добавил адвокат.

Краснов также предположил, что это сделалось в рамках цифровизации. "Но пока, с моей точки зрения, система ЗАГСов и единого Росреестра, которая собирает все эти данные, не очень хорошо работает. А возможность запросить всю подноготную человека, как например может следствие, не всегда есть", — добавил эксперт.