МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Практика списания долгов за ЖКХ-услуги — крайне редкая в нашей стране, рассчитывать на это точно не надо. Однако все-таки иногда такое случается. В частности, списать вам долг могут, если управляющие компании оказывают услуги недостаточно качественно, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.

В большей степени вокруг такой практики создаются мифы, которые не соответствуют реальности, и из-за которых многие граждане "оказываются в еще более сложной ситуации", уточняет он.

"Не стоит рассчитывать на то, что долги списываются при смене или банкротстве управляющей компании, а также в случае учреждения ТСЖ. Долги остаются даже после банкротства компании — они переходят кредиторам и по сути являются единственным ликвидным имуществом, которое практически всегда подлежит ревизии. Обычно после смены или банкротства УК процесс взыскания задолженности только ускоряется и усиливается", — отмечает специалист.

При продаже жилья обяжут рассказывать о размере оплаты за ЖКУ

"Более того, истечение срока на судебное взыскание не означает, что долг будет списан — он никуда не денется и, скорее всего, будет преследовать вас, как в квитанции, так и в справках, необходимых например, при продаже квартиры", — говорит Минко.

При прекращении исполнительного производства приставами история та же, что и с судами. Даже если приставы не смогли взыскать задолженность и прекратили производство, сам долг никуда при этом не делся и будет преследовать собственника квартиры и дальше, "пусть и несколько менее обременительно и навязчиво".

Однако действительно бывают ситуации, когда некоторые управляющие компании недостаточно качественно оказывают услуги, и в таких ситуациях жильцы через суд могут требовать перерасчета и списания части долгов.

По словам эксперта, необходимо трезво оценивать, действительно ли УК не оказывает вам услуги, и есть ли у вас соответствующие этому факту доказательства и подтверждения. Чаще всего жильцы не могут доказать эти факты в суде, потому что они не объективны, а лишь являются определенной конфликтной позицией, считает он.

Однако встречаются и управляющие компании, которые действительно не оказывают услуги надлежащего качества (а иногда и вообще никакие не оказывают) жителям, а счета при этом выставляют.

"Если ресурсные организации не справляются со своей работой, например, бывают проблемы с отоплением или с водоснабжением, то эти факты надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчета, а если проблемы носят длительный характер, то можно через суд требовать отмены оплаты за период. Это не только может снизить платежи, но и мотивирует ресурсную организацию решить существующие проблемы со снабжением дома", — указывает специалист.

Есть возможность списания долга и при договоренности с управляющей компанией.

"Это действительно работающий способ – УК может списать вам часть задолженности или пени и штрафы, в случае если вы обратитесь в нее и договоритесь о реструктуризации долга", — заключает Минко.