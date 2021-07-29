МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ревакцинация была включена в июне в рекомендации Минздрава и является закономерной процедурой: это стимул для организма для повторной выработки антител, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка", — говорит врач. В противном случае, растет шанс заболеть.

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию" кто уже сделал прививку. Механизм тот же, что и с вакцинацией: бустерная доза вакцины действует сходным образом, соответственно, и противопоказания к ревакцинации идентичны противопоказаниям к вакцинации, отмечает она.

Эксперт напомнил, что к противопоказаниям к вакцинации относятся заранее выявленная тяжелая форма аллергии на какую-либо составляющую вакцины от коронавируса, либо тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную вакцину, возраст до 18 лет, а также период кормления грудью. Временные противопоказания — ОРВИ и обострения хронических заболеваний.

"Однако в настоящий момент ВОЗ еще не одобрила массовую ревакцинацию — это связано с тем, что во многих странах большинство граждан еще не привиты первыми компонентами и расход вакцин на бустерную прививку нерационален, то есть причина экономическая. В России срок повторной прививки — полгода", — констатирует Ткаченко.