МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Если гражданин обнаружил, что потерял паспорт, он прежде всего должен незамедлительно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства или по месту утраты документа с заявлением обо всех обстоятельствах этого неприятного инцидента. Об этом "Российской газете" рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Юрист научил, как быть, если алкотестер показал неверный результат

Это нужно, чтобы блокировать возможные действия злоумышленников, в руки которых может попасть основной удостоверяющий личность документ. Мошенники могут его использовать для оформления на его владельца не соответствующих закону финансово-хозяйственных операций, получения кредитов и микрозаймов, переоформления недвижимости. В утерянный паспорт могут вклеить фотографии посторонних лиц, в том числе имеющих портретное сходство с настоящим владельцем документа, для того, чтобы скрыть тяжкие преступления — убийства, грабежи, терроризм, экстремизм. Кроме того, активно практикуются и фиктивные бракосочетания с иностранными гражданами.

После обращения в органы МВД утерянный паспорт будет внесен в соответствующую информационную базу и проведены необходимые административные и, при необходимости, розыскные процедуры.

Затем гражданину выдадут справку, а затем и оформят новый паспорт в соответствии с действующим административным регламентом.

"Именно своевременное обращение с заявлением об утрате паспорта может избавить человека от очень неприятных последствий имущественного и репутационного характера. Не стоит медлить. Ведь вы можете стать "владельцем" фирм-"прокладок", через которые прогонят миллиарды рублей, выйти замуж или жениться, а также потерять денежные средства и недвижимое имущество. Не забудьте сообщить о потере паспорта в банк, в котором обсуживаетесь, это может помочь сохранить денежные средства и активы", — отметил юрист.

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