Юрист Иван Соловьев предупредил, что при утере паспорта нужно как можно скорее обратиться в полицию
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Если гражданин обнаружил, что потерял паспорт, он прежде всего должен незамедлительно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства или по месту утраты документа с заявлением обо всех обстоятельствах этого неприятного инцидента. Об этом "Российской газете" рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Это нужно, чтобы блокировать возможные действия злоумышленников, в руки которых может попасть основной удостоверяющий личность документ. Мошенники могут его использовать для оформления на его владельца не соответствующих закону финансово-хозяйственных операций, получения кредитов и микрозаймов, переоформления недвижимости. В утерянный паспорт могут вклеить фотографии посторонних лиц, в том числе имеющих портретное сходство с настоящим владельцем документа, для того, чтобы скрыть тяжкие преступления — убийства, грабежи, терроризм, экстремизм. Кроме того, активно практикуются и фиктивные бракосочетания с иностранными гражданами.
После обращения в органы МВД утерянный паспорт будет внесен в соответствующую информационную базу и проведены необходимые административные и, при необходимости, розыскные процедуры.
Затем гражданину выдадут справку, а затем и оформят новый паспорт в соответствии с действующим административным регламентом.
"Именно своевременное обращение с заявлением об утрате паспорта может избавить человека от очень неприятных последствий имущественного и репутационного характера. Не стоит медлить. Ведь вы можете стать "владельцем" фирм-"прокладок", через которые прогонят миллиарды рублей, выйти замуж или жениться, а также потерять денежные средства и недвижимое имущество. Не забудьте сообщить о потере паспорта в банк, в котором обсуживаетесь, это может помочь сохранить денежные средства и активы", — отметил юрист.
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